На месте санатория «Уссури» появится новый реабилитационный центр для сердечников и онкобольных Фото: Вячеслав РЕУТОВ

История санатория «Уссури» наконец-то получила продолжение. Краевое правительство планирует построить новый реабилитационный центр и обустроить главный корпус санатория.

- В планах строительство центра на условиях концессионного соглашения. Сейчас мы на стадии переговоров с корпорацией Ростех. Планируем застроить территорию в 36 гектаров. Строительство хотелось бы запустить в 2022 году. Благодаря появлению центра реабилитацию смогут проходить пациенты после травм, с онкологическими и нейрохирургическими заболеваниями, а также после инсультов, - уточнил Евгений Никонов, зампред Хабаровского края по социальным вопросам.

С появлением нового центра будет создано не меньше одной тысячи новых рабочих мест. Пока многострадальный объект исполняет функцию хранилища краевого имущества.

Кроме того, в селе Бычиха на территории 7,3 гектара планируют построить загородный детский лагерь для круглогодичного отдыха. Уже найден инвестор, в планах которого создание 250 рабочих мест.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.