День Победы отмечают в Хабаровском крае праздничными автопробегами Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае торжественно отмечают День Победы. В краевом центре недавно закончился Парад на площади Ленина. А в районах продолжаются праздничные мероприятия. Одними из них стали автопробеги в честь 9 мая.

Так в Амурском районе стартовала патриотический автопробег «Память». По мемориальным и памятным местам района проехали ветераны войны и труда, юнармейцы, школьники и преподаватели, активные жители района. Участники посетили захоронение летчиков в поселке Падали и обелиск воинской славы в поселке Известковый, а также спели песни военных лет.

По мемориальным и памятным местам проехали жители районов края Фото: Правительство Хабаровского края

В Вяземском районе участники автопробега «Наследники Победы» сделали семь остановок в селах района и почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

В Переяславке района им. Лазо с площади Славы стартовал автопробег «Километры памяти». В составе автоколонны проехали молодежь, волонтеры, жители района, члены общественной организации ветеранов-подводников. Участники сделали несколько остановок и возложили цветы к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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