Перевернулся катер и утонул мужчина в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сегодня, 10 мая, в Хабаровском крае организовано две поисково-спасательные операции. В селе Вознесенское Амурского района на рыбалку уехал и не вернулся мужчина 1986 года рождения. Как сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, рыбак перевернулся в катере. До сих пор его местоположение неизвестно. Поисками занимаются семеро спасателей и четыре единицы техники.

Кроме того, несчастный случай произошел и в поселке Хор района имени Лазо. В реке Хор утонул мужчина. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. На поисковые работы отправили группу водолазов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Также на месте работают семь спасателей и три единицы техники. Специалисты обследуют водоем и его дно.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям края, что, отправляясь на рыбалку или охоту, отдыхать за пределы населенных пунктов необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. В случае происшествия звоните по телефонам 101 или 112.

Напомним, что накануне четверо хабаровчан не могли выбраться с острова. На подмогу им пришли спасатели.

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