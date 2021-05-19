Студентам оплатят проезд к месту учебы и домой в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае студентам помогут добраться до места учебы и обратно домой. Проезд будет компенсироваться краевого бюджета. В прошлом году на это выделяли 260 тысяч рублей, а в текущем 360. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В категорию тех, кому положены компенсации, входят студенты КМНС, Сибири и ДВ до 23 летнего возраста, инвалиды, ветераны боевых действий из числа военнослужащих по призыву, уволенных в запас, а также дети военнослужащих, погибших на службе, - сообщили в правительстве.

Компенсируют затраты на передвижения внутри края. За территорию региона 50% оплатят только инвалидам. При этом студент должен учиться в лицензированном вузе, и в организации, подведомственной Всероссийскому Ордена Трудового Красного Знамени обществу слепых и реализующей на основании лицензии дополнительные профессиональные программы.

Получить компенсацию можно за проезд в плацкарте, в каюте 2 категории судна, в эконом-классе самолета, в общественном транспорте по билету. За компенсацией и информацией обращаться в центр соцподдержки населения.

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