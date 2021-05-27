Барак обрушился на «Проспекте сопротивления» в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

Сегодня ночью, 27 мая, в Хабаровске обрушился потолок в бараке, расположенном на проспекте 60-летия Октября. Потолки рухнули на первом этаже дома №159. Как сообщает ИА AmurMedia, во время инцидента жители квартиры уже спали. К счастью, обрушение произошло не в жилых комнатах, а в коридоре и на кухне. По информации хозяйки квартиры, обрушение произошло в 00:40 ночи.

- Она два года зрела, чтобы обвалиться. Это еще не все. Упала не только стена, но и холодильник, газовая плита. А самое страшное, что оно еще упадет. Я боюсь, - прокомментировала видео с последствиями обвала хозяйка квартиры.

В результате ЧП никто не пострадал.

- На место выехал наш отряд спасателей. Они проверили обстановку и выявили, что угрозы жизни нет, - рассказал Виталий Орел, исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска.

По информации ИА AmurMedia, на месте происшествия ночью побывали и специалисты городского управления жилищного фонда и приватизации жилья. Пока официальных комментариев по ситуации не поступало.

Напомним, что летом прошлого года жильцы «Проспекта сопротивления» в очередной раз подняли вопрос об аварийном жилье, в котором они проживают.

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