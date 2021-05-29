Новорожденного из ЕАО экстренно доставили в перинатальный центр Хабаровска. Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Вчера, 28 мая, в Биробиджан был совершен санитарный рейс. Новорожденному жителю Еврейской автономной области срочно понадобилась помощь высококвалифицированных специалистов хабаровского перинатального центра.

Медработников доставили вертолетом в Биробиджан, а затем было принято решение доставить ребенка с мамой в перинатальный центр Хабаровска.

- На борту с малышом и его мамой были квалифицированные врачи перинатального центра, которые следили за состоянием здоровья младенца во время полета, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

За 2021 год это уже третий вылет санавиации в ЕАО.

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