Хабаровск получил в подарок 35 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне 163-й годовщины со дня основания Хабаровска врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку сертификат на 35 миллионов рублей.

- Хабаровск - надежный форпост восточных рубежей России. Жители города внесли значительный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Они мужественно сражались в боях, трудились в тылу. Заслуги жителей краевого центра отмечены присвоением городу почетного звания «Город воинской славы». Сегодня Хабаровск растет и улучшается. Строятся новые дома и жилые комплексы, ремонтируются дороги. По инициативе жителей появляются скверы и парки, спортивные и детские площадки, красивые придомовые территории. Все это – результат созидательного труда нескольких поколений жителей города, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 29 мая, в Хабаровске отмечается День города.

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