Сообщество «Живем в Железнодорожном» поздравило Хабаровск с Днем города Фото: сообщество «Живем в Железнодорожном»

В канун Дня рождения Хабаровска сообщество «Живем в Железнодорожном» организовало и провело праздничный концерт для жителей округа в ТЦ «Горизонт».

- Мы команда соседей, друзей и единомышленников, которые не просто говорят, а делают свой двор, улицу и район - лучше. Мы знаем, что только сообща можно добиться комфорта и благоустройства. Мы выходим на субботники, сажаем аллеи и добиваемся, чтобы у нашего района было больше комфортных мест для семейного отдыха. Поздравляю жителей родного Железнодорожного района с днем рождения Хабаровска. Мира и понимания в ваших семьях, достатка, благополучия и крепкого здоровья, - говорит руководитель сообщества «Живем в Железнодорожном» Эльвира Кускова.

Сообщество «Живем в Железнодорожном» поздравило Хабаровск с Днем города Фото: сообщество «Живем в Железнодорожном»

На концерте выступили лучшие молодежные творческие коллективы города, среди них - ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс», танцевальная студия «Терпсихора», школа современной и классической хореографии DiVoBallet, центр народной культуры и досуга «Березовка», студия эстрадного танца «Dance-проект ЭПСИЛОН», юная певица Надежда Ламашева.

Концерт в ТЦ «Горизонт» для района, проводимый по инициативе сообщества «Живем в Железнодорожном», стал самой крупной праздничной площадкой в Железнодорожном районе города.

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