В тяжелом состоянии находятся трое жителей Хабаровского края из-за ковида Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае обстановка с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией становится все более напряженной. Каждый день от этого вируса умирают люди. Многие заражаются, фиксируются и целые очаги, и вспышки болезни. За минувший день в регионе заболели еще 38 человек, 43 – выздоровели. Один пациент не смог справиться с коронавирусом и скончался. Трое пациентов борются за жизнь, их состояние медики оценивают как тяжелое. Один из них подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За сутки в краевой столице зафиксировали 17 случаев заболевания, в Хабаровском районе – 9, в Нанайском районе и имени Лазо – по два заболевших. В Охотском районе зарегистрировано за сутки восемь новых случаев, - добавили в минздраве.

Сейчас в крае на лечении находятся 1615 пациентов, из них только 370 лежат в больнице, а остальные 1245 – лечатся дома, амбулаторно.

1 июня в Хабаровске состоялся очередной коронавирусный штаб, где обсуждался ход вакцинации и текущая обстановка с ковидом. Результат следующий: дети начали болеть ковидом, ограничения скорее всего снова введут, а в Таиланд полетят только привитые жители.

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