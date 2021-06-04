«Нескучная классика» ждет хабаровчан в выходные
Фото: Администрация Хабаровска
В воскресенье, 6 июня, на Комсомольской площади состоится арт-мероприятие «Нескучная классика». Хабаровчанам покажут фрагменты из детских и юношеских спектаклей. На сцене площади выступят ансамбль народной песни «Марома», фолк-группа «Варвара», ансамбль народной музыки и песни «Берега России», детские духовые оркестры из центра современной эстрадной музыки «Аллегретто», детской музыкальной школы №1, ДК Горького и другие.
Гостей праздника ждут творческие площадки с участием молодых городских художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Продлится мероприятие с 11:00 до 17:00.
Не забудьте ознакомиться с прогнозом погоды на выходные, чтобы подготовиться к творческому мероприятию.
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