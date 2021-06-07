Местный житель помог найти туристов в поселке Солонцовый, где погибла женщина во время сплава

. Одна из участниц группы попала в залом – скопление стволов деревьев – и погибла Фото: ДВРПСО МЧС России

Спасатели эвакуировали туристов, которые отправились на сплав по реке Катен. Напомним, что группа отправилась в путешествие 4 июня. Во время сплава одна из туристок погибла. Товарищи решили остаться на месте ЧП и кинули клич о помощи.

Группа из 18 экстремалов вышла на реку вечером 5 июня. В восьми километрах от поселка Солонцовый рафт с туристами опрокинулся - путешественники не смогли справиться со стихией и перевернулись на сложном участке реки. Одна из участниц группы попала в залом - скопление стволов деревьев - и погибла. Тело туристки помогли вытащить рыбаки.

Туристы остались ждать помощи и разбили лагерь на косе в 10-12 километрах от Солонцового. Полтора часа понадобилось спасателям, чтобы найти путешественников. Благо маршрут группы был известен - экстремалы зарегистрировались в МЧС. Сориентироваться на местности помогал местный житель.

- На лодке партиями мы за шесть рейсов эвакуировали всех туристов на берег. Оттуда доставили до ближайшей турбазы. После в КАМАЗе туристов привезли в Солонцовый. Это порядка 20 километров по перевалам. В поселке люди пересели в свой автобус и выехали в Хабаровск, - рассказал Андрей Шадрин, старший группы ДВРПСО МЧС России, спасатель 1 класса.

По сообщению пресс-службы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, вероятно, туристам не хватило опыта. На реках Хабаровского края проходит паводок, течение сильное. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранительные и следственные органы.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Женщина погибла при сплаве по реке в Хабаровском крае

Надувной рафт с 18 туристами перевернулся на одном из сложных участков (подробнее)