В Ванино и Совгавани восстановили почти все здания, разрушенные мощным циклоном в феврале

Циклон повредил 351 объект, среди которых жилые дома, школы, больницы Фото: Правительство Хабаровского края

В Ванино и Советской Гавани восстановлено 90 процентов зданий, пострадавших от снежного циклона четыре месяца назад. Напомним, что 16 февраля регион оказался во власти непогоды. Циклон повредил 351 объект, среди которых жилые дома, школы, больницы и другие социальные учреждения. Большинство зданий остались без крыш, ветер срывал обшивку.

После циклона власти ввели режим ЧС. Из резервного фонда пострадавшим городам и селам был направлен шифер, профлист, электрокабель. Из краевой казны перечислено 62,6 миллиона рублей на аварийные работы.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей за поврежденные теплицы и балконы получили 439 человек. Деньги получат еще 100 пострадавших.

На 8 июня восстановлено 65 частных и 192 многоквартирных дома, 33 коммунальных и 35 социальных объектов. Здания минздрава и минобра отремонтированы полностью. Об это сообщили в пресс-службе правительства региона.

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