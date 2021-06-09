В тяжелом состоянии из-за коронавируса находятся 11 жителей Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае растет заболеваемость, скорее всего регион вступил в новую волну эпидемии, каждый день фиксируется по 50 с лишним новых случаев, летальные исходы также не прекратились. Лишь за 8 июня двое жителей умерли от ковида, еще 11 пациентов сейчас в тяжелом состоянии, девять из них не могут самостоятельно дышать, их подключили к аппаратам ИВЛ. 52 человека заболели за день, а выздоровели - 47. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В краевой столице за вчерашний день заболели 32 человека, еще 19 - в Охотском районе и один в Нанайском, - добавили в минздраве. В крае открыто 569 коек для ковидных больных. свободно из них лишь 120.

Роспотребнадзор планирует снова ввести ограничения на заполняемость зрительных залов и проведение массовых мероприятий. Предполагается, что мероприятия вскоре будут проходить только для тех, кто имеет прививку от коронавируса.

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