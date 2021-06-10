Второе землетрясение за сутки произошло в Хабаровском крае Фото: принтскрин с сервиса

Второе за последние сутки землетрясение случилось практически в одном и том же месте – в 30 километрах от поселка Многовершинный сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Буквально вчера утром, 9 июня здесь было землетрясение магнитудой 4.0. Толчки могли ощущать местные жители. Сегодня явление оказалось более мощным, его магнитуда дошла до отметки в 4.8.

Эпицентр землетрясения, как и в прошлый раз находился на глубине в 10 километров. Ближайшие населенные пункты к эпицентру – Чля, Орель-Чля, Маго, Сахаровка, Иннокентьевка, Тахта и Николаевск-на-Амуре. По данным сервиса Equalert, параметры явления следующие: широта 54,173, долгота 139,650, глубина 10 километров. Ближайшая сейсмостанция находится от эпицентра землетрясения в 235 километрах.

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