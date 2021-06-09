Землетрясение магнитудой 3.5 в Хабаровском крае: «тряхнуть» могло поселок на севере региона

Землетрясение произошло в 9:50 утра по местному времени. Фото: Нина Петрищева
В Сахалинском заливе утром, 9 июня, сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3.5. Эпицентр находился в 29 километрах от золотодобывающего поселка Многовершинный. Толчки могли ощутить местные жители.
Землетрясение произошло в 9:50 утра по местному времени. Координаты: 53,3 северной широты, 139,4 восточной долготы. Как сообщили «КП» в сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр находился на глубине 10 километров и на расстоянии 85 километров от Николаевска-на-Амуре.
Ближайшие населенные пункты от эпицентра землетрясения - поселок Многовершинный, село Чля и город Николаевск-на-Амуре. По информации сервиса Equalert, в Многовершинном местные жители могли ощутить толчки силой три балла. Колебания схожи с сотрясением от движения небольшого грузовика.
- К нам никто из местных жителей или специальных служб пока не обращался, поэтому, скорее всего, мало кто ощутил землетрясение. В целом для Хабаровского края ситуация с землетрясениями не является чем-то необычным. Они происходят достаточно часто. Но далеко не все их ощущают, потому что они регистрируются где-то в воде или на большой глубине, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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