Ковидный госпиталь вновь хотят открыть в хабаровской больнице №11 Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжает обостряться коронавирусная обстановка. На 90% заполнен коечный фонд краевой столицы. Из 363 коек занято 325. Некоторые лечебные учреждения уже забиты под завязку.

- Если в ближайшие два дня у нас будет тенденция к росту, в среднем плюс 5-10 человек, при том, что больные утяжеляются, мы будем отрывать Городскую больницу №11 под ковидный госпиталь, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения края.

Больница работала в режиме коронавирусного госпиталя с мая 2020 года по февраль 2021 года. За прошедшие сутки в Хабаровске зарегистрировано 24 новых случая заболевания коронавирусом. Значительное число пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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