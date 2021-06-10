В Хабаровске разрешили отдыхать у озера на базе, где утонул студент

Этот объект - не пляжем, то есть купаться здесь запрещено Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жаркая хабаровская погода гонит людей поближе к прохладным водоемам. Спасатели аккредитовали два места отдыха у воды. Положительное заключение получили пруд в парке Северный и озеро на базе «Аризона».

На пруду в парке Северный работает прокат катамаранов. Водоем здесь небольшой, но опасность оказаться в воде есть. Поэтому в парке должны быть спасательные жилеты и круги, их наличие и проверяли сотрудники МЧС.

Второе место - база отдыха «Аризона», где в местном озере недавно утонул 20-летний сахалинский студент. Напомним, что трое друзей на лодке отправились к центру озера. Парни решили проверить, кто первым доберется до берега. В воду прыгнули двое, один погиб.

- Этот объект - не пляж, то есть купаться здесь запрещено. Поэтому инспекторы проверили на базе наличие знаков о запрете купания и информационных щитов с правилами поведения у воды и оказания помощи утопающему. На берегу стоит спасательный пост, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

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