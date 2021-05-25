«Мне позвонили и сказали, что Миши больше нет»: девушка утонувшего в Хабаровске студента рассказала, как велись поиски ее возлюбленного Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Социальные сети взбудоражила новость о том, что в минувшую субботу, 22 мая, в Хабаровске на озере в поселке Березовка утонул 20-летний Михаил Б. Точной хронологией событий с «Комсомолкой» поделилась девушка погибшего Ксения Пиджакова.

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В субботу, 22 мая, Михаил в компании своих одногруппников отправился на озеро недалеко от одной из баз отдыха. Там ребята отдыхали, немного выпивали. Ксения в день трагедии осталась дома.

- В девять часов вечера мне поступил звонок от одногруппников Миши. Сначала они сказали, что не могут ничего объяснить, но нужно, чтобы я срочно приехала к ним. Когда я попросила позвать к телефону Мишу, они сказали, что Миши нет, - рассказывает Ксения.

Девушка не мола понять, как это - «Миши нет», и до последнего просила, чтобы ему сейчас же вручили в руки трубку. В ответ на уговоры парни сдались и сказали, что Миша утонул. Ни минуты не медля, девушка выехала в сторону базы отдыха. Домчавшись туда за 15-20 минут, Ксения увидела следующую картину: турбаза работает в обычном режиме, вокруг играет музыка, люди веселятся, только растерянные одногруппники Миши стоят с печальными лицами.

- На входе меня встретили знакомые, которые и рассказали, что произошло. Миша с двумя одногруппниками сел в лодку, и все вместе они доплыли до середины озера. Кто-то из мальчиков предложил «на слабо» доплыть до берега. Один парень практически сразу вынырнул, так как почувствовал себя слишком пьяным, чтобы преодолеть такой путь. Поплыли только Миша и его одногруппник, - продолжила Ксения.

Во время заплыва у Миши судорогой свело ногу. Вода в водоеме оказалась слишком холодной. Он принялся сигнализировать, что попал в опасную ситуацию - бултыхался, что-то выкрикивал. Первым на помощь другу бросился доплывший до берега одногруппник Миши. Но выбрал не самую верную позицию - подошел спереди. Миша стал хвататься за друга и топить его. Испугавшись, паренек отплыл от паникующего Миши, чтобы спасти уже свою жизнь.

- Некоторые очевидцы сообщили, что на помощь Мише в воду бросились двое мужчин. Они стали нырять под воду в поисках Миши, но не смогли найти его. В это же время одногруппницы позвонили по номеру «112». По телефону им сообщили, что на место вскоре приедут спасатели. Но никто так и не приехал, - объясняет Ксюша.

Вскоре на базу отдыха подошел участковый. Осмотрел окрестности, взял показания у Ксении, попросил номера телефонов девушки и матери Миши и удалился. Девушка не теряла надежды. Она думала, что где-то на территории базы уже есть спасатели, которые ищут Мишу. Но на его поиски бросились только друзья. Одногруппник, попытавшийся спасти студента, несколько раз оббежал береговую зону озера, в надежде, что Миша выплыл и лежит где-то в траве, пытается отдышаться. Но вокруг было пусто.

«Мне позвонили и сказали, что Миши больше нет»: девушка утонувшего в Хабаровске студента рассказала, как велись поиски ее возлюбленного Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Вслед за мной на базу приехали моя сестра и ее молодой человек. Мы раз за разом звонили по номеру «112» и просили прислать кого-нибудь на помощь. Но в этот раз нам сообщили, что на месте уже идут поисковые работы. Сказали, что на берегу стоит карета скорой помощи, полиция и спасатели. Но, находясь в этот момент на базе, мы не увидели никого из вышеперечисленных. Да и участковый уже успел покинуть берег, - говорит девушка.

Берег озера осмотрел и молодой человек сестры Ксении, но Миши нигде не было… Около полуночи Ксению все же смогли уговорить поехать домой, так как на улице уже стемнело, и спасатели вряд ли приступили бы к поисковым работам.

А ВЫ ЕМУ КТО?

Утром в воскресенье, 23 мая, к Ксении прилетела мама. Все друзья, родственники и знакомые Михаила стали обзванивать все инстанции с просьбой приступить к поискам Миши.

- Мы обзвонили больницы, обратились в скорую помощь, надеялись, что его уже нашли, и он жив. Но нам сказали, что не могут раскрывать личную информацию. Нужно было приехать в больницу с документами, подтверждающими законное родство с Мишей. А так как мы фактически родственниками не являлись, не поехали в медучреждения, - объясняет Ксения.

Тогда план действий изменили. Ксения с родными вновь позвонила по номеру «112». В этот раз прозвучала совершенно новая информация.

- Нам сказали, что спасатели - это гражданские люди, у которых тоже бывают выходные. Сегодня они отдыхают и не собираются никого искать, - говорит Ксюша.

«Мне позвонили и сказали, что Миши больше нет»: девушка утонувшего в Хабаровске студента рассказала, как велись поиски ее возлюбленного Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Утром понедельника, 24 мая, из Охи Сахалинской области прилетела мама Михаила. Так как в выходные Ксению и ее семью уверили, что поиски начнутся уже в понедельник, мама Миши была уверена, что ее сына уже нашли, но не тут-то было. С утра Ксения вновь начала звонить по номеру «112». Голос в трубке сообщил, что поиски уже идут. Но прибывшая на базу мама Ксюши никого из спасателей так и не увидела.

- Тут уже в дело вмешалась мама Миши. Практически сразу с самолета она поехала в прокуратуру писать заявление. А я и все мои родственники, друзья и знакомые стали распространять информацию по сообществам в соцсетях, средствам массовой информации. Мы охватили и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре, и Владивосток, и весь остров Сахалин, так как Миша родом оттуда, - объяснила Ксения.

Делая публикации, причастные стали отмечать аккаунт врио губернатора, чтобы на проблему точно обратили внимание.

- Вскоре с нами на связь вышел один из помощников губернатора, который сообщил, что на место трагедии приедут спасатели и группа водолазов. После этого сообщения на базу сразу же выехала моя мама. Водолазов там не оказалось. Были лишь два спасателя на лодке. Они пытались палками и веревками вытащить тело Миши. Мама подошла к этим спасателям, и они сказали, что сегодня водолазов не будет, - подытожила Ксюша.

Тело Миши удалось поднять на поверхность примерно через 10-15 минут после разговора мамы Ксении со спасателями.

Стоит отметить, что в день трагедии и после нее, по сообщениям очевидцев, база отдыха не прерывала свою работу. Кроме того, по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения, которые и смогут помочь сотрудникам полиции выяснить, какие спасательные работы проводились, а какие - нет.

- В данном случае на происшествии работали правоохранительные органы и муниципальный спасательный отряд. К нам только поступила информация, что молодого человека нашли. Но так как этой ситуацией занимались не мы, подробнее рассказать мы не сможем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Хабаровска Виталий Орел сообщил, что спасатели на базу выезжали несколько раз.

- Наш спасательный отряд из четырех человек выезжал на озеро три или четыре раза. Мы пытались найти тело погибшего парня, и вчера поиски завершились успешно. У нас просто нет водолазов, поэтому мы действовали с воды. А краевые службы смогли бы подключиться только сегодня, 25 мая. Но так как тело мы смогли найти еще вчера, водолазы уже не потребовались. Вообще, в вопросах спасения мы участвуем очень активно, - подчеркнул Виталий Орел.

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