День России 12 июня 2021 года в Хабаровске: как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт на День России 12 июня 2021 года в Хабаровске будет ходить по расписанию воскресенья
Фото: Правительство Хабаровского края
День России 12 июня 2021 года отметят в Хабаровске. В связи с этим общественный транспорт изменит расписание. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.
Общественный транспорт на День России 12 июня 2021 года в Хабаровске будет ходить по расписанию воскресенья. Аналогичная ситуация будет и на следующий день - 13 июня. По субботнему расписанию автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить 16 июня.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45-00-56.
Напомним, что на День России 12 июня 2021 года в Хабаровске ожидается насыщенная программа мероприятий.
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