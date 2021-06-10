День России 12 июня 2021 года в Хабаровске: как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт на День России 12 июня 2021 года в Хабаровске будет ходить по расписанию воскресенья Фото: Правительство Хабаровского края

День России 12 июня 2021 года отметят в Хабаровске. В связи с этим общественный транспорт изменит расписание. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Общественный транспорт на День России 12 июня 2021 года в Хабаровске будет ходить по расписанию воскресенья. Аналогичная ситуация будет и на следующий день - 13 июня. По субботнему расписанию автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить 16 июня.

Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45-00-56.

Напомним, что на День России 12 июня 2021 года в Хабаровске ожидается насыщенная программа мероприятий.

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