Пожар в хабаровском автосервисе полностью потушили
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске сегодня, 10 июня, произошел крупный пожар. Загорелся автосервис на Краснодарском проезде. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. По состоянию на вечер 10 июня пожар полностью ликвидирован и потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожар в хабаровском автосервисе полностью потушили
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
- В 16:21 пожар в автосервисе на Краснодарском проезде в городе Хабаровске полностью ликвидирован. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю, - подтвердили в МЧС.
Пожар в хабаровском автосервисе полностью потушили
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сейчас органы проводят опрос очевидцев, собирают материал для экспертизы.
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