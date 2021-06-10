Пожар в хабаровском автосервисе полностью потушили Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сегодня, 10 июня, произошел крупный пожар. Загорелся автосервис на Краснодарском проезде. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. По состоянию на вечер 10 июня пожар полностью ликвидирован и потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар в хабаровском автосервисе полностью потушили Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В 16:21 пожар в автосервисе на Краснодарском проезде в городе Хабаровске полностью ликвидирован. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю, - подтвердили в МЧС.

Пожар в хабаровском автосервисе полностью потушили Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас органы проводят опрос очевидцев, собирают материал для экспертизы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.