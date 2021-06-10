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Происшествия10 июня 2021 8:07

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров
Оксана ШЕМЕТОВА
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Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске 10 июня вспыхнул автосервис. Огонь моментально охватил здание, крупный пожар тушат до сих пор. В огне пострадал сотрудник автосервиса, уничтожено десять машин.

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар случился в 13:00, пожарные расчеты прибыли на место почти сразу. Остановить распространение огня удалось спустя час. Пожарные тушат пламя до сих пор.

- Горело отдельное здание автосервиса, кирпичное, ангарного типа. Место дислокации - Краснодарский проезд в Хабаровске. Спасатели по прибытии сразу же ринулись обследовать помещение и искать людей, которые там могли находиться. По предварительным данным, один человек получил ожоги и доставлен в больницу, - сообщили в главке МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Автосервис состоит из боксов шлакоблочных конструкций, обшитых профлистом. Пожарные констатировали, что огонь охватил около 1000 квадратных метров площади. Огнем были повреждены десять машин, находящихся в сервисе. Пожар тушат 24 спасателя.

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске: обгорел мужчина, уничтожено 10 машин

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧППроисшествия: ЧП