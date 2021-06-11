Михаил Дегтярев прокомментировал задержание экс-главы минстроя за крупную взятку

Олег Чурсин был задержан 9 июня в момент получения первой части взятки Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Хабаровского края прокомментировал задержание бывшего министра строительства региона, который был пойман в момент получения взятки. Напомним, что Олег Чурсин был назначен ответственным за реконструкцию набережной в Комсомольске. Следствие считает, что чиновник требовал от субподрядчика деньги за покровительство.

По информации источника «КП», речь идет о взятке в 17 миллионов рублей. Взамен Олег Чурсин, как говорят следователи, обещал помогать бизнесмену и действовать в его интересах. Директор компании-субподрядчика обратился в ФСБ.

Олег Чурсин был задержан 9 июня в момент получения первой части взятки. По предварительным данным, речь идет о трех миллионах рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки, совершенное в особо крупном размере».

- Наши стражи правопорядка поймали с поличным руководителя набережной в Комсомольске-на-Амуре. Ему было поручено контролировать всю реконструкцию набережной - то, чего много лет ждут жители Города юности. А он, как подозревается, занялся вымогательством у подрядчика. Доказать виновность этого человека еще предстоит следствию и суду, - прокомментировал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Бывшему министру строительства грозит от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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