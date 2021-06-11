Завершены поиски без вести пропавшего мужчины в костюме защитного цвета из ЕАО

52-летний мужчина из ЕАО пропал 4 июня. Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас»

52-летний мужчина из ЕАО пропал 4 июня. Евгений Турчанинов просто ушел и не вернулся. Никто даже не мог и предположить, где он находится. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам организации «Лига Спас». Те разместили информацию о пропаже Евгения в сети. Вместе с фотографией были опубликованы сведения о том, что было на мужчине в день пропажи. В последний раз его видели в черной кепке, костюме защитного цвета и черно-красных кроссовках.

Шли дни, а о местонахождении Евгения все так же не было известно. И вот, лишь спустя семь дней, волонтеры сообщили - поиски мужчины завершены. К счастью, повод для прекращения операции радостный - Евгений нашелся живым и невредимым.

Волонтеры «Лиги Спас» поблагодарили неравнодушных горожан за помощь в распространении информации о пропаже Евгения.