Смертность от коронавируса выросла в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совершенно неуправляемой становится коронавирусная обстановка в Хабаровском крае. Так, впервые за долгое время от вируса умерли сразу три человека за сутки. Кроме того, побит очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За 15 июня вирус был обнаружен у 83 человек. Выздороветь смогли лишь 39 жителей региона.

- Сейчас в тяжелом состоянии находятся 10 человек, еще 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наибольшее число заболевших выявлено в Хабаровске - сразу 77. Еще шесть человек заболели в Хабаровском районе, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Дополнительно открыто 204 новых места в госпиталях Хабаровского края. Однако коронавирусные койки стали молниеносно заполняться. На вчерашний день из 833 свободными остались лишь 172. Сейчас в регионе болеют 1813 человек. 661 пациент получает лечение в госпиталях, а 1152 находятся на амбулаторном лечении.

Всего с начала пандемии в крае был выявлен 53471 случай, из них 51218 человек смогли победить коронавирус.

Напомним, что в регионе введены новые ограничения по коронавирусу.

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