Коронавирус: за сутки скончались три человека в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки положительные тесты были выявлены у 119 человек. Выздоровели 73 человека. По-прежнему к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 10 пациентов. Три человека скончались.

В Хабаровске число заболевших составило 97 человек. В Амурском районе один новый случай, в Комсомольске — 3, в Охотском районе — 18.

В регионе увеличилось число развернутых коек. Сейчас их 967. Количество свободных коек — 146. На лечении находятся 821 человек.

Сейчас в Хабаровском крае привиты 142 219 жителей края. Из них полностью прошли процедуру вакцинации 113 050 человек.

Напомним, что в связи с обостряющейся эпидемиологической обстановкой правительство региона приняло решение об увеличении коечного фонда для ковид-больниц. Принимать пациентов будут в «Городской больнице №10» в Хабаровске и «Городской больнице №4» в Комсомольске-на-Амуре.

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