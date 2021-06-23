Дополнительные койки для ковид-больных развернут в Хабаровском крае

Принимать пациентов с ковидом начнут в «Городской больнице №10» в Хабаровске и «Городской больнице №4» в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре две больницу будут переведены в режим коронавирусного госпиталя. Такое решение региональных властей связано с резко возросшим числом заболевших.
На сегодняшний день в крае заполнено уже 88% коечного фонда (833 единицы) в 14 больницах. Свободны только 65. Поэтому вскоре принимать пациентов с ковидом начнут в «Городской больнице №10» в Хабаровске и «Городской больнице №4» в Комсомольске-на-Амуре.
— Необходимо эти мероприятия готовить. Мы видим тенденции в других регионах, что рост идет, и рост идет значительный. Причем коронавирус стал более агрессивным по отношению к молодому трудоспособному населению, — отметил зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов на заседании оперативного штаба.
Ранее чиновники прибегли к введению новых антиковидных ограничительных мер. На удаленку переводят беременных и людей старше 65 лет, а для бизнеса готовят субсидии.
За минувшие сутки в регионе заболели коронавирусной инфекцией 111 человек. Двое погибли. 10 пациентов сейчас находятся под ИВЛ в тяжелом состоянии.
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