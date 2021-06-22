Выпускные сократят, а пожилых - изолируют: новые ограничения из-за коронавируса вводятся в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Хабаровском крае перевалило за сотню, что вынуждает городские и краевые власти прибегнуть к введению новых ограничительных мер. Так, на дистанционку уже переводят беременных и жителей старше 65 лет. А для бизнеса готовят антиковидные субсидии.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ

Музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» отменили в Хабаровске 21 июня. Организаторы и артисты решили не дожидаться введения ограничений на массовые мероприятия и заблаговременно приняли решение перенести фестиваль. При этом долго ждать новостей о новых ограничениях не пришлось. На городском оперативном штабе глава Хабаровска Сергей Кравчук заявил о намерении отменить массовые мероприятия.

- Роспотребнадзором рекомендовано ввести в Хабаровске ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому мы срочно готовим проект постановления администрации города по этому поводу, - сказал Сергей Кравчук.

В то же время выпускные в школах пройдут в очном формате только небольшими группами и соблюдением всех мер. А вот международные детские инклюзивные игры, которые планировалось провести в августе, перенесли в онлайн.

- Мы сокращаем по всему краю массовые мероприятия численностью до 100 человек. Исключение делаем для организованных досуговых, развлекательных, зрелищных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий, которые проводятся в домах культуры, театрах, кинотеатрах, филармонии. Организации продолжают свою работу с загрузкой зала до 75%, - сообщил Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

НЕ ВСЕМ МОЖНО

Так как Хабаровский край вернулся к февральским показателям заболеваемости коронавирусом, Михаил Дегтярев, врио губернатора региона подписал постановление о переводе некоторых категорий людей на дистанционку.

- На дистанционный режим переводятся все сотрудники в возрасте 65 лет и старше, а также беременные женщины. Исключением станут руководители предприятий и сотрудники, чье присутствие критически важно для функционирования организации, - сообщил Михаил Дегтярев.

Продолжить ходить на работу смогут и те, кто сделал прививку от коронавируса.

НУЖНЫ НОВЫЕ ГОСПИТАЛИ

Из-за роста числа заболевших с каждым днем становится все меньше мест для госпитализации пациентов с коронавирусом.

- Коечный фонд региона сейчас состоит из 833 коек. Загруженность фонда уже приблизилась к 90%, - сказал Евгений Никонов.

В связи с этим городскую больницу №10 в Хабаровске и городскую больницу №4 в Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время переведут в режим коронавирусных госпиталей.

Кроме того, готовится к запуску в эксплуатацию новый СКТ-центр на базе городской поликлиники №3 Хабаровска. Туда будут также направляться пациенты с подозрением на коронавирус.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ВАЖЕН

Особое внимание руководство региона обращает на соблюдение масочного режима. Вопрос о нарушениях режима уже поднимался на одном из оперативных штабов по коронавирусу.

- Будут нарушения – последуют штрафы и суды с требованием о приостановке деятельности торговых центров, - сообщил Евгений Никонов.

«ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО»

В Хабаровский край поступила новая партия вакцины. В этот раз прибыло 5,5 тысяч доз. Ожидается поставка еще 21 тысячи доз.

- Строгий масочный режим и вакцинация помогут нам преодолеть этот сложный период, вызванный новым витком подъема коронавируса, - сказал Евгений Никонов.

В Хабаровском крае первым компонентом вакцины привились 138 576 человек, из них 110 808 жителей региона полностью завершили вакцинацию. Самым активным районом по темпам вакцинации остается Аяно-Майский. Там прививку сделало 75,6% взрослого населения. В связи с этим, в районе предложено смягчить масочный режим, сохранив данное требование только для мест массового скопления людей.

РУКА ПОМОЩИ БИЗНЕСУ

Как сообщает администрация Хабаровска, с 23 июня стартует прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

- С 1 июля начнем принимать заявки на выплаты антиковидных субсидий, - рассказал Сергей Кравчук.

Всего в Хабаровске будет семь видов субсидий на сумму более девяти миллионов рублей.

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