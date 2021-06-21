Михаил Дегтярев высказался о введении обязательной вакцинации в Хабаровском крае

В Хабаровском крае зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. С конца мая число зараженных растет каждые сутки. За 20 июня ковид нашли у 104 человек. В крае вводятся коронавирусные ограничения.

Вспышка ковида фиксируется по всей стране, ряд регионов ввели обязательную вакцинацию. Подобные слухи не первый день ходят и в Хабаровском крае.

- Нужно все делать аккуратно. Вы знаете мою позицию по поводу обязательной вакцинации: я не считаю это возможным в Хабаровском крае. У нас люди сознательные, темпы нормальные, просто все нужно ускорить. Масочный режим – обратите внимание – кто контролирует? Как контролирует? Все ходят без масок везде. Выходите на взвешенное решение, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Напомним, что с 21 июня улететь на север региона можно только с антиковидной справкой. Вахтовикам также необходимо будет поставить прививку от коронавируса. Подробнее – в нашем материале.