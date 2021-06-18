Улететь на север Хабаровского края можно будет только с антиковидной справкой

Справка об отрицательном ПЦР-тесте на ковид нужна в Николаевский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае зафиксирована вспышка коронавируса. В связи с этим вводятся антиковидные меры. В частности, вылет в ряд районов края будет возможен только по справке об отсутствии коронавируса. Новый порядок вводится не 17 июня, как говорилось ранее, а с 21 июня.

Справка об отрицательном ПЦР-тесте на ковид нужна в Николаевский, Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы. Жители этих территорий с пропиской, те, кто летит на север ухаживать за больными близкими родственниками или на похороны, смогут сдать анализ бесплатно.

- Справка с отрицательным результатом считается действительной в течение трех дней. Причем тест необходимо будет сдавать и гражданам, которые вакцинировались от COVID-19, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вахтовикам придется не только показывать справку с отрицательным тестом, но и сертификат с пройденной вакцинацией от коронавируса.

Остальным путешественникам придется сдавать тесты за свой счет. Сдать анализ можно в любой краевой и коммерческой клинике. Также работает экспресс-лаборатория в аэропорту Хабаровска. Режим: с 7:00 до 15:00 ежедневно. Результат теста будет готов в течение двух часов.

ГДЕ СДАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ?

Хабаровск:

- «Центр профилактики и борьбы со СПИД»;

- «Кожно-венерологический диспансер»;

- «Вивея».

Николаевск-на-Амуре:

- Центральная районная больница.

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