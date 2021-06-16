Правила вылета на север Хабаровского края изменятся из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 17 июня в Хабаровском крае вводятся новые ограничения из-за вспышки коронавируса. Так, вновь возвращаются былые правила вылета в северные районы региона. Условием для путешествия станет справка об отсутствии коронавируса.

ТОЛЬКО ПЦР, ТОЛЬКО ХАРДКОР

Под ковидные ограничения попадают все, кто планирует вылеты в северные районы. Перед путешествием необходимо будет сдать именно ПЦР-тест в одной из городских лабораторий. Результаты должны быть выданы не ранее, чем за три дня до даты вылета. Пассажира без итогов исследования не пустят на борт самолета даже при наличии прививочного сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

- Новые условия распространятся даже на тех, кто купил билет заранее. Связаны такие экстренные меры с вспышкой коронавируса сразу в двух селах Охотского района. Оба населенных пункта закрыты на карантин, - рассказала Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

С РЕГИСТРАЦИЕЙ БЕСПЛАТНО

Бесплатно сдать тест на выявление коронавируса смогут жители северных районов Хабаровского края, а также граждане, ухаживающие за тяжелобольными людьми или потерявшие близких родственников. В лабораториях необходимо предоставить билет и подтвердить наличие регистрации в одном из северных районов Хабаровского края. Другим путешественникам придется сдавать тесты за свои кровно заработанные.

- Сезонным работникам при вылете нужно будет предъявить не только отрицательные результаты ПЦР-исследования, но и сертификат, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса. Обычным путешественникам прививочный паспорт не обязателен, - добавила Юлия Тагнер.

Тем, у кого есть регистрация в северных районах Хабаровского края, можно сдать бесплатный ПЦР-тест в двух лабораториях. Это Краевой диагностический центр «Вивея» (улица Запарина, 83) и Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (переулок Пилотов, 2).

Обычные путешественники могут сдать анализ в любой удобной лаборатории города.

КАРАНТИНУ БЫТЬ?

Что касается двухнедельной самоизоляции в обсерваторе, то решение будут принимать непосредственно главы районов.

- Обязательную обсервацию в Охотском районе проходят лишь те, кто приезжает на сезонные работы. Ряд крупных компаний в течение всего года не прекращал обсервацию для своих сотрудников. Так как зачастую наплыва туристов в наш район не бывает, отдельные меры для путешественников не предусмотрены, - сообщили в администрации Охотского района.

Напомним, что впервые за долгое время от вируса умерли сразу три человека за сутки. Кроме того, побит очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За 15 июня вирус был обнаружен у 83 человек. Выздороветь смогли лишь 39 жителей региона. Максимум выявлен в Хабаровске - 77 случаев.

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