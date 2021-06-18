Ситуацию с принудительной вакцинацией от коронавируса допустить нельзя – мэрия Хабаровска

В некоторых регионах страны говорят о введении обязательной вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Максимальные показатели заражения среди людей в возрасте 18-29 лет и 30-49 лет. Власти обсуждают введение антиковидных ограничений.

В некоторых регионах страны говорят о введении обязательной вакцинации. Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, в «городе такую ситуацию допустить нельзя».

- Сегодня мы должны создать иммунную прослойку населения. Только в таком случае можно снизить темпы распространения вируса. Сегодня в медицинских учреждениях имеется вакцина. Врачи готовы вести разъяснительную работу с коллективами о составе вакцины, о принципах ее действия. В случае необходимости можно организовать выезд мобильной бригады на предприятие для вакцинации, Елена Лагошина, сообщила заместитель мэра по социальным вопросам.

Также претензии к торговым центрам: посетители и работники не соблюдают масочный режим. О соблюдении противоковидных мер объявляют только по голосовому оповещению. Хотя в 2020 году бизнесмены заявляли о том, что будут постоянно контролировать ситуацию.

- Хочу напомнить, что в случае повышения показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничений и непринятия мер по соблюдению масочного режима, могут быть вновь введены ограничения в работе торговых центров, — отметила Светлана Лосева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Также было принято решение усилить контроль за ношением масок в общественном транспорте. В ближайшее время будет решена судьба массовых мероприятий.

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