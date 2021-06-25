Дороги к детским садам и школам отремонтируют в Хабаровске перед началом учебного года

В Хабаровске в плохом состоянии находятся 48 подъездных путей Фото: Администрация Хабаровска

Ремонт дорог, по которым ученики добираются до школ, - один из самых острых вопросов. В Хабаровске в плохом состоянии находятся 48 подъездных путей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Речь идет о дорогах к детским садам №№ 14, 15, 29, 41, 71, 165, 184, 208 (с улицы Вилюйской) и 209. Также ремонт нужен тротуарам у школ №№ 9, 10, 33, 58, 80, 83, «Правовой лицей», «ВМЛ», «Успех», лицей «Ступени».

- Вопрос находится на особом контроле. В августе 2021 года планируется отремонтировать дороги и тротуары около девяти детских садов и подходы к десяти школам, - отметили в управлении образования.

Ольга КОНОВАЛЕНКО