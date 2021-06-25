Аномальный паводок идет в Хабаровск: создан оперштаб, готовятся заваривать ливневки и засыпать затон

Гребень идет в регион из Амурской области, где введен режим ЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводок в Хабаровском крае набирает обороты. Гребень идет в регион из Амурской области, где введен режим ЧС. Уровень воды в реках края и соседней ЕАО настолько высокий, что гидрологи прогнозируют не самое лучшее развитие событий. Для подготовке к паводку в регионе создан оперативный штаб.

– На верхнем Амуре у нас сейчас складывается неблагоприятная паводковая обстановка. В зону возможного подтопления в первую очередь могут попасть населенные пункты, расположенные в бассейне Амура от Хабаровска до устья реки. Поэтому мы должны скоординировать наши действия. Для этого создаем оперативный штаб, который приступает к своей работе уже сегодня, – сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

ХАБАРОВСК, ГОТОВЬСЯ

Специалисты считают, что уровень Амура у Хабаровска поднимается до отметки неблагоприятного явления - 550-600 сантиметров. Стихия подойдет к 5-7 июня. Тогда все районы ниже по течению реки попадают в зону подтопления.

Первым удар должен отразить Хабаровск и близлежащие населенные пункты. Когда вода в Амуре доберется до отметки в 4-4,2 метра, в краевой столице начнут засыпать вход в затон у «Броско Мола». Перед этим оттуда выведут корабли.

Параллельно коммунальщики будут тампонировать ливневки и водопропускные трубы – некоторые из них полностью заварят. Мэрия займется отсыпкой низких мест и установкой более 20 насосов. Если «большая вода» покусится на набережную, будет смонтирована водоналивная дамба.

При уровне Амура в 4,5 метра в каждом крупном населенном пункте ниже по течению начнется подготовка пунктов временного размещения. Планируется открытие как минимум одного ПВР в каждом селе и поселке. Пунктами поручено заняться заранее, чтобы укомплектовать всем необходимым – одеждой, спальными местами, питанием.

ПЛАН ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКА

В Комсомольске паводок ожидают 12-14 июля. Уровень воды в Амуре, по прогнозам, составит 550-600 сантиметров. Отметка опасного явления – 650 сантиметров.

В городе Юности силы будут брошены на защиту Комшоссе, микрорайона Менделеево, стратегических промышленных предприятий и прочих уязвимых мест. До прихода «большой воды» местным властям предстоит проверить дамбы и отсыпать старые и временные насыпи.

Всего под натиск стихии может попасть 17 районов региона. Во всех проверят защитные сооружения.

ПРОГНОЗ УТОЧНИМ

Уточненный прогноз появится к 28 июня. Гидрологическая обстановка будет зависеть от дождей в июле. Пока синоптики осадков не ожидают. На это время также Зейская, и Бурейская ГЭС не планируют никаких сбросов