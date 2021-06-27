Часть защитной дамбы украли из подтапливаемого села в ЕАО Фото: Администрация Приамурского ГП

Еще вчера, 26 июня, жители Приамурского городского поселения в ЕАО вместе с рабочими вышли укреплять дамбу. Люди откликнулись на призыв местной администрации — нужно было набирать мешки с песком. А уже сегодня стало известно: ночью кто-то украл часть дамбы.

— Сегодня ночью в селе имени Тельмана неизвестными было частично разобрано гидротехническое сооружение. Главой Приамурского направлено заявление в полицию, — сообщили в администрации.

Большая вода с Амура пришла в регион и паводок усиливается. Уже введен режим ЧС, а власти собрали оперативный штаб для контроля над ситуацией.

Уточненный прогноз появится к 28 июня. Гидрологическая обстановка будет зависеть от дождей в июле. Пока синоптики осадков не ожидают. На это время также Зейская, и Бурейская ГЭС не планируют никаких сбросов.

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