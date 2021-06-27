Погода 28 июня: в Хабаровске ожидаются дожди

Погода 28 июня: в Хабаровске ожидаются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 28 июня, на всей территории Хабаровского края ожидаются дожди.

В Хабаровске днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла. Ночью ожидается около около +17. Ветер северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах края также ожидаются осадки и от +25 до +32 градусов в дневное время суток, а ночью до 17 градусов выше ноля. Ветер северо-восточный от 3 до 10 метров в секунду.

На юге региона днем от +29 до +32 градусов. Ночью от +14 до +19 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В северной части Хабаровского края днем от +13 до +24 градусов. Ночью от +8 до +13. Ветер восточный будет дуть со скоростью 4-10 метров в секунду.

В краевом главке МЧС предупреждают о том, что паводковая ситуация ухудшится.

— Смещение гребня паводка на территории Хабаровского края будет проходить с потерей стока в устьевых участках рек, впадающих в Амур, на заполнение впадин, озер, проток, расположенных в пойме. Прогнозируется подъем уровня воды с учетом подхода волны с Верхнего Амура, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Гидрологическая обстановка будет зависеть от дождей в июле. Правительство региона собрало оперативный штаб для контроля над паводковой ситуацией.

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