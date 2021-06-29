Чудом выжили: появилось видео со спасения участников ДТП в Хабаровском крае. Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края.

Страшное ДТП произошло вечером 28 июня. На окраине села Некрасовка на большой скорости на встречную полосу выехала иномарка, а затем авто врезалось в бетонную опору освещения. В ней находилось двое мужчин. Пассажир во время удара вылетел из машины, а вот водителю повезло меньше. Он застрял в искореженном авто без возможности выбраться оттуда самостоятельно.

На место ДТП сразу же выехали спасатели ДВРПСО МЧС России. Специалистам понадобилось около часа времени, чтобы аккуратно вызволить несчастного автолюбителя из «железного плена». Мужчине оказали первую помощь и передали специалистам «скорой». Он сломал руки, ноги и получил открытую черепно-мозговую травму.

Как мужчины остались живы, до сих пор остается загадкой.

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