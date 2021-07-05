В Хабаровском крае водитель внедорожника устроил смертельное ДТП Фото: Виктор Бармин

На трассе в Комсомольском районе Хабаровского края произошло смертельное ДТП. Там водитель Suzuki Escudo потерял управление над своим авто, и машина вылетела в кювет.

— На 6 километре автодороги Комсомольск-на-Амуре — Солнечный водитель Suzuki Escudo, двигаясь со стороны города Юности по направлению к упомянутому выше поселку, потерял управление и съехал в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, — сообщили в пресс-службе регионального главка ГИБДД.

Водитель машины выжил. Его доставили в больницу с различными травмами. Пассажир авто от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о ДТП, в котором пострадали трое детей.

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