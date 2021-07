«King’s Bounty II»: Алина Рыжехвост из Хабаровска записала саундтрек к компьютерной игре Фото: Вконтакте/Алина Рыжехвост (alina_gingertail)

Хабаровчанка Алина Рыжехвост вновь порадовала не только поклонников своего музыкального творчества, но и геймеров. Девушка записала саундтрек к популярной компьютерной игре «King’s Bounty II». Композиция Greflet's Song за два дня собрала около 150 000 просмотров на YouTube.

Трек стал плодом совместного творчества Алины и известного композитора Рэни Шокне, на счету у которого авторство «Sera Was Never» из Dragon Age: Inquisition и множество других топ-саундов.

Подписчики Алины новинку восприняли на ура.

— Это здорово. Рад, что и тебя, и Дрианте начали звать в игровую индустрию. Как по мне, то для таких творческих людей, как вы, там — целое непаханое поле и просторы для воплощения новых идей, написания собственных авторских композиций, — оставил под записью девушки комментарий один из пользователей.

«Комсомолка» уже рассказывала об Алине. Девушка, закончив музыкальную школу, и представить себе не могла, что посвятит большую часть жизни музыке. Но, подружившись с ребятами-ролевиками, всерьез прониклась этой темой, а позже и созданием авторских работ для компьютерных игр. На ее YouTube-канале, аудитория которого превышает 1,3 миллиона человек, можно найти каверы Lord of the Rings, My Mother Told Me, Heroes of Might and Magic IV и другие.

