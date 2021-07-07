Виновника смертельного ДТП отправят под суд в Хабаровске

В Хабаровске под суд пойдет водитель, который насмерть сбил пешехода. Сторона обвинения настаивает: он проигнорировал простейшие требования ПДД.
— 28 апреля 2021 года в вечернее время обвиняемый двигался на автомобиле по Владивостокскому шоссе, нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе и совершил наезд на него, — озвучили версию следствия в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
От полученных травм мужчина скончался на месте еще до приезда врачей.
Уголовное дело в отношении водителя передано в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее «Комсомолка» рассказывала о другом серьезном ДТП, которое также унесло человеческую жизнь. Водитель иномарки потерял управление над авто и машину отбросило в кювет.
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