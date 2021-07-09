Бьющимися в агонии птенцами чаек заинтересовалась прокуратура Магадана

Местные жители предположили, что птиц выбросили коммунальщики, которые чистили крыши зданий в округе Фото: Скриншот с видео

Прокуратура Магадана организовала проверку после того, как местные жители нашли десятки умирающих птенцов чаек. Напомним, что неизвестные выбросили птиц возле мусорных баков в мешках. Часть птенцов, которые еще не научились летать, погибла, часть - умирала рядом с собратьями.

Местные жители предположили, что птиц выбросили коммунальщики, которые чистили крыши зданий в округе. В Магадане чайки часто гнездятся на кровлях и мешают людям криками. Однако подобный способ избавления от надоедливых птиц показался людям слишком жестоким.

- Природоохранная прокуратура поручила проведение процессуальной проверки отделу МВД России по городу Магадану. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле природоохранного прокурора, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Колымы.

Орнитологи считают, что может помочь уборка мусора, в том числе и с крыш, из которого чайки строят себе гнезда.