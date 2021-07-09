Рабочий бросил кирпич из окна и попал в ребенка в ЕАО

Счастливая случайность отвела беду от девочки Фото: Артем КИЛЬКИН

В одной из комнат биробиджанского общежития рабочие делали ремонт. По какой-то причине один из тружеников решил выбросить в окно кирпич. В этот момент мимо проходила семилетняя девочка.

Кирпич вылетел с пятого этажа и приземлился аккурат на ребенка. Точнее, на руку малышки. Счастливая случайность отвела беду от девочки - она отделалась травмой фаланги пальца на правой руке. Прокуратура проводит проверку.

- Очевидно, что при выполнении ремонта не обеспечено соблюдение всех необходимых мер безопасности. По данному факту поручено провести проверку, дать оценку действиям лиц, допустившим нарушения, принять меры реагирования, обеспечить привлечение виновных к установленной законом ответственности, а также возмещение морального и материального вреда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Доследственную проверку также проводит региональный следком.