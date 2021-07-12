В Хабаровский край поступило 40 тысяч доз «Спутника V»
Фото: ИВАНОВА Диана
В Хабаровский край поступила новая партия вакцины «Спутник V». 40 тысяч доз, учитывая темпы вакцинации в регионе, должно хватить примерно на неделю. Информацию о наличии препарата подтвердил врио губернатора края Михаил Дегтярев.
- В крае вакцинация против коронавирусной инфекции развернута в 38 медучреждениях, работают 194 выездные бригады. Для прививки при себе необходимо иметь паспорт, медполис и СНИЛС, - напомнили в минздраве Хабаровского края.
В Хабаровском крае на сегодняшний день привито от ковида 192115 человек. Из них 132898 получили оба компонента вакцины. В министерстве отмечают, что 90% из тех, кто заразился несмотря на вакцинацию, перенесли болезнь легко и им не потребовалась госпитализация.
Эпидемиологическая обстановка в регионе очень сложная. За выходные в полтора раза увеличилось число заболевших в Хабаровске (274 человека). В районах края также отмечается всплеск заболевания.
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