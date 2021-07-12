Десятый мобильный пункт вакцинации открылся в Хабаровском крае

Прививки против ковида ставят сотрудники поликлиники РЖД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае на еще один мобильный пункт вакцинации стало больше – прививочный кабинет открылся в торговом центре. Желающих сделать укол против коронавируса ждут в «Большой Медведице». Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Торговый центр находится по адресу: улица Карла Маркса, 91. Мобильный пункт вакцинации расположился на пятом этаже. Желающим вакцинироваться необходимо с эскалатора пройти прямо.

Прививки против ковида ставят сотрудники поликлиники РЖД. Работает пункт с понедельника по пятницу, время – с 11:00 до 19:00 часов, добавили в ведомстве. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед прививкой пациента осмотрит терапевт, который соберет анамнез, померяет давление и уровень кислорода в крови. После врач примет решение: допускать человека к вакцинации или нет. После введения первого компонента, на сайте Госуслуг появится дневник самонаблюдения, после второй прививки – сертификат о прохождении иммунизации с уникальным QR-кодом.

Еще больше информации о местах вакцинации доступны по ссылке.

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