Названы основные причины, по которым люди обращаются в микрофинансовые организации

За 2020 год жители Хабаровского края оформили микрозаймов на общую сумму около 106 миллионов рублей, при этом цифра сократилась почти на треть по сравнению с 2019 годом. Средняя сумма самого микрозайма уменьшилась с семи тысяч рублей до 6400 рублей.

Согласно отчету НБКИ, за май 2021 года по объему выданных микрозаймов Хабаровский край не входит в 30 регионов-лидеров. Возглавляет таблицу Москва, где было в прошлом месяце оформлено 112377 займов, что на 1,2% больше, чем в апреле текущего года. Замыкает список Ленинградская область, жители которой оформили микрозаймов в количестве 32349 единиц, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем месяце. Данные были получены от трех тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Всего за май 2021 года в России было выдано краткосрочных микрозаймов величиной до 30 тысяч рублей 2,19 миллиона единиц. По сравнению с апрелем текущего года цифра сократилась на 1,9%. Большинство регионов продемонстрировало спад по выдаче займов.

На первом месте по этому показателю оказалась Тюменская область, где сокращение объема составило 6,3%. На проекте ВсеЗаймыОнлайн можно ознакомиться с самыми актуальными и выгодными предложениями от российских МФО.

75% обратившихся за микрофинансовыми услугами россиян делают это по собственному желанию, 24,7% приходят после того, как получили отказ в банке. Многие граждане предпочитают микрозайм из-за быстроты оформления без посещения офиса МФО, таких оказалось 28,4%.

Еще 18,4% берут микрозаймы по рекомендации родственников, которые уже пользовались услугами онлайн-сервисов. 16,2% заемщиков нравится удобный график погашения микрозайма.

Типичный потребитель микрофинансовых услуг - молодой человек в возрасте до 30 лет, таких заемщиков около 55%. Чаще всего это неженатые мужчины, имеющие техническую профессию, 85% из них - это работники по найму с небольшим, но регулярным доходом. В большинстве случаев люди берут до 60 тысяч рублей, потому что не хотят или не могут оформить кредитную карту.