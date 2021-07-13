Прививочный пункт в хабаровском ТРК «Броско Молл» закроют на санобработку. Фото: 2ГИС
15 июля в Хабаровске на плановую санитарную обработку закроют прививочный пункт в ТРК «Броско Молл». Об этом сообщили в региональном минздраве.
- С 16 июля мобильный пункт продолжает работу в обычном режиме с 10 до 20 часов без выходных, - пояснили в ведомстве и отметили, что с 28 января, даты открытия этого пункта, прививку от COVID-19 в нем сделали 8 800 человек.
Другие адреса, по которым можно пройти вакцинацию, можно узнать здесь.
Всего в Хабаровском крае привито от коронавируса 195 075 человек. Из них 134 057 получили оба компонента вакцины.
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