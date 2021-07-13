Новая волна паводка может прийти в ЕАО в конце лета - глава области Гольдштейн

Область находилась во власти «большой воды» с 1 по 11 июля Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Еврейскую автономию миновал пик летнего паводка, который шел из Приамурья и сейчас добрался до Хабаровского края. Область находилась во власти «большой воды» с 1 по 11 июля. Последствия натиска стихии не оправдали первоначальные прогнозы, которые сулили повторение катастрофических событий 2013 года. Однако расслабляться рано.

Паводковую волну в ЕАО ждали, а поэтому начали готовиться к ней заранее. Спасатели, военные, волонтеры и обычные жители возвели 4,4 тысячи метров насыпей и земляных валов, уложили свыше 60 тысяч мешков с песком, откачивали грунтовые воды, подсыпали существующие дамбы. Всего на защиту области вышли 513 человек, 42 единицы техники. И это только из официальных ведомств.

- Подтопленными оказались 94 приусадебных участка, два участка дорог местного значения, участки земель сельскохозяйственного назначения в Облученском, Октябрьском, Смидовичском, Биробиджанском и Ленинском муниципальных районах. В настоящий момент ситуация стабилизировалась, - сообщили в пресс-службе полпредства президента РФ на Дальнем Востоке.

Зону затопления в ЕАО осматривает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. После он подготовит доклад об ущербе от паводка, который представит главе кабмина Михаилу Мишустину. Правительство определит размер федеральной помощи пострадавшим регионам.

- Продолжаем работу по подготовке к августу - в этом месяце у нас муссонные дожди, и начинаются подъемы уровней воды в водоемах. Общий объем ресурсов, необходимый для встречи осеннего паводка, - 64 миллиона рублей, - сказал Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО.