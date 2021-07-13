Дальневосточный полпред Юрий Трутнев доложит Мишустину об ущербе от паводка на Дальнем Востоке

В этот раз паводок удалось пройти с меньшим ущербом Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровский край пришел паводок, который натворил дел в Приамурье и ЕАО. Первоначальные прогнозы пугали: гидрологи предрекали повторение событий 2013 года, когда «большая вода» сносила дома, топила важные трассы, уничтожала населенные пункты. В этот раз паводок удалось пройти с меньшим ущербом, хотя местами уровни водоемов были выше, чем восемь лет назад.

ГОРОДА ПОД ЗАЩИТОЙ

- В ряде населенных пунктов построены защитные сооружения. По этим объектам есть недочеты, затягивание сроков завершения строительства. Но сооружения уже существуют. Как результат - у нас нет такой ситуации, как в 2013 году, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

После наводнения 2013 года в Хабаровске началось строительство дамбы. Техническая готовность объекта - 78,54 процента. Готово тело дамбы, на первом и втором участках уложены бетонные плиты, смонтированы устои заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона, построен понтон-батопорт. Полностью завершить возведение важного для краевой столицы объекта планируется в 2022 году.

- Сооружение защищает южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек. Работает компания из Сахалинской области с большим опытом возведения линейных объектов. Батопорт готов, зимой будем монтировать, когда лед встанет. Мы со своей стороны обещаем тотальный контроль за стройкой. Потом дамбу облагородим и обязательно соединим с набережной - до яхт-клуба. Можно будет проехать от арены «Ерофей» на роликах и на велосипеде, или прогуляться пешком. Это уже следующий этап, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Гребень паводка миновал Хабаровск. Самому городу стихия нанесла минимальный ущерб, больше пострадали острова. На Кабельном, Дачном и Большом Уссурийском подтоплено 548 огородов. В Хабаровском районе вода пришла на две дачи в селе Корсаково-2. Также подтоплено два участка внутрипоселковых дорог: в селе Елабуга (30 метров, глубиной 66 сантиметров) и в селе Гайтер (112 метров, глубиной 1,7 метра). Транспортное сообщение не нарушено, говорится на сайте кабмина.

- Мы обязательно поможем всем пострадавшим. Обсудим с главами регионов ситуацию по каждому населенному пункту. Задача федеральной власти - помочь регионам, чтобы все это не легло на местные бюджеты, - добавил Юрий Трутнев.

Сейчас паводковая волна движется вниз по течению на Нанайский район. Уровень Амура здесь на 13 июля находится на отметке в 347 сантиметров (плюс шесть сантиметров за сутки). Неблагоприятное явление для этой территории - 380, опасное - 450 сантиметров. В Комсомольске стихию ждут 17-18 июля с достижением отметок до 600 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления - 450, опасного явления - 650 сантиметров.

В готовности находятся пять тысяч человек, 1500 единиц техники и 170 плавсредств. Развернуто десять пунктов временного размещения вместимостью 575 человек, четыре из них смогут принять 115 пострадавших.

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