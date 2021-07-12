Пережили: гребень паводка прошел Хабаровск и мчится на Комсомольск

Гребень паводка прошел краевую столицу с максимальным уровнем Амура в 469 сантиметров Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Хабаровск достойно встретил паводковую волну, которая пришла из соседнего Приамурья. Напомним, что пик разгула стихии пришелся на 9-10 июля. Гребень паводка прошел краевую столицу с максимальным уровнем Амура в 469 сантиметров.

Во время прохождения паводковой волны у Хабаровска фиксировался небольшой рост уровня воды в главной реке региона. Амур увеличивался на шесть-семь сантиметров в сутки, а после замедлил рост. На 12 июля уровень воды в реке находится на отметке 470 сантиметров (плюс один сантиметр за сутки).

Если материковая часть краевой столицы пережила натиск стихии вполне приемлемо, то островной стороне приходится несладко. Кабельный, Дачный и пограничный Большой Уссурийский медленно уходят под воду. Здесь вода разлилась по дорогам, затоплены остановки речных теплоходов, к некоторым огородам отрезан путь. Всего, по предварительным данным, пострадало 500 дач.

Стихия также отметилась в Хабаровском районе. Вода пришла на две дачи в Корсаково-2 и подтопила часть дороги внутри села Елабуга. Также последствия паводка зафиксированы в Комсомольском районе. Здесь подтоплен участок трассы в селе Гайтер.

- В ближайшие несколько суток у Хабаровска будут наблюдаться колебания уровней, возможен незначительный рост, затем он будет медленно опускаться ниже. Сейчас гребень амурского паводка смещается ниже по течению к Комсомольску, где ожидается 17-18 июля с достижением отметок до 600 сантиметров, - сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника главка МЧС РФ по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

По некоторым прогнозам, паводковая волна подойдет к Комсомольску 20-21 июня. Уже сейчас город готовится к натиску стихии. В районе озера Мылки укрепляют тело дамбы, а также тампонируют сточные трубы, которые проходят сквозь нее. На дамбе в районе реки Силинка делают фундамент для монтажа постоянного насоса, который будет перекачивать большое количество воды в короткое время и не допустит разлива реки в сторону жилых домов.

Уровень неблагоприятного явления для Амура у Комсомольска - 450, опасного явления - 650 сантиметров.

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО

Стихия очень коварна и может сыграть злую шутку с неподготовленными людьми. Чтобы быть готовыми к возможному приходу «большой воды», нужно знать и соблюдать правила безопасности.

В первую очередь - это, конечно, быть внимательными, сохранять бдительность, следить за прогнозами и не упускать из виду детей. В идеале лучше временно покинуть дачу или огород и не приезжать туда без крайней необходимости.

Если по каким-то причинам вы не хотите оставлять надел без присмотра, тогда стоит позаботиться об имуществе. Спасти все самое важное можно, подняв вещи на возвышенности или верхние этажи домов.

А вот туристам, рыбакам и охотникам советуют отложить рюкзаки и удочки подальше. Пока паводок не пройдет, а реки не вернутся в состояние покоя, отправляться на сплавы и в труднодоступные места не стоит.

Из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью немедленно звоните по номерам: «112» или «101».

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