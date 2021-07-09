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Происшествия9 июля 2021 6:07

Волна пришла: остров Большой Уссурийский медленно погружается под воду в Хабаровске

Дачники продолжают возделывать огороды и лишь отмахиваются: «Мы всю жизнь сюда приезжали»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хозяйка успела выкопать небольшую свеклу, а затопленные тыква, капуста и фасоль только начали цвести

Хозяйка успела выкопать небольшую свеклу, а затопленные тыква, капуста и фасоль только начали цвести

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Гребень паводка из соседнего Приамурья подступил к Хабаровску. Уровень Амура у берегов краевой столицы на 9 июля поднялся на 12 сантиметров и составляет 456 сантиметров. В угрожаемой зоне находятся тысячи дач, низины и острова.

Дачникам проще лично проследить, как проходит паводок

Дачникам проще лично проследить, как проходит паводок

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

С тем, как живет Хабаровск в условиях паводка, все более-менее понятно. Здесь тампонируют ливневки, разворачивают пункты временного размещения, устанавливают насосы. Но что происходит на островной части краевой столицы, ведь бушующий Амур постоянно топит Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, - оставалось загадкой.

Спасатели мониторят гидрологическую обстановку на островах постоянно

Спасатели мониторят гидрологическую обстановку на островах постоянно

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Учитывая, что нынешнему паводку пророчат судьбу наводнения 2013 года, воображение рисовало разрушительные картинки событий восьмилетней давности с затопленными по крышу домами и дрейфующими туалетами. Чтобы увидеть реальную картину, корреспондент «КП»-Хабаровск» вместе с сотрудниками МЧС направился на один из островов, который находится в угрожаемой зоне.

Сотрудники МЧС предупреждают дачников о надвигающейся стихии и советуют покинуть угрожаемую зону

Сотрудники МЧС предупреждают дачников о надвигающейся стихии и советуют покинуть угрожаемую зону

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

«ВСЕ ПЕРЕЖИВАЕМО»

Путь до Большого Уссурийского острова мы проделали на катере по Амуру. С реки открывается прекрасный вид на Хабаровск, к которому подбирается вода. Так, на городской набережной уже затопило прогулочные дорожки и места для релакса, а в районе «Броско Молла» досыпали песка на дамбе.

На первой же остановке спасатели рассказали, что наведываются на острова почти каждый день и катастрофического разгула стихии не наблюдали, но вода добралась до ряда дач. Довольно быстро удалось отыскать наполовину затопленный огород. Надел находится под уклоном, и та часть, что в низине, оказалась по колено под водой. Хозяйка успела выкопать небольшую свеклу, а затопленные тыква, капуста и фасоль только начали цвести.

Низкие места острова Большой Уссурийский в воде, речушки и озера разливаются

Низкие места острова Большой Уссурийский в воде, речушки и озера разливаются

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Урожай на затопленных дачах уже не спасти

Урожай на затопленных дачах уже не спасти

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Мой муж здесь родился, а я тут с двух лет, столько потопов этих видела! Возвращаемся сюда, как птицы в родное гнездо, - рассказала пенсионерка Ирина Владимировна. - Все это переживаемо. Если сгорит дотла, может, и будет не к чему возвращаться.

Пенсионерка не хочет покидать свой надел, говорит, что нельзя бросит то, во что вкладывался всю жизнь

Пенсионерка не хочет покидать свой надел, говорит, что нельзя бросит то, во что вкладывался всю жизнь

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Соседний огород тоже подтоплен, но его хозяйке тяжелее - у нее корова. Когда приходит много воды, буренку отправляют повыше, в сарай. По словам дачницы, на остров бегут много людей: природа, тишина, свежий воздух. Они не хотят расставаться с огородами, которые возделывали всю жизнь. Им проще лично проследить, как проходит паводок, и в случае ЧП спасти имущество и урожай. Многие дачники подготовились к паводку: отгородились дамбой из мешков с песком и подняли вещи на верхние этажи.

Остров Большой Уссурийский медленно погружается под воду в Хабаровске
По словам дачницы, на остров бегут много людей: природа, тишина, свежий воздух

По словам дачницы, на остров бегут много людей: природа, тишина, свежий воздух

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В памяти островитян живо воспоминание о разрушительном 2013-м. Об уровне воды в тот год можно узнать по отметинам на заборах, которые оставляла как стихия, так и сами люди. Но некоторые видят и плюс в паводке: рыба плещется прямо за забором (правда, ловить ее нельзя - это браконьерство), а после схода «большой воды» почва напитывается удобрениями.

Об уровне воды в 2013 году можно узнать по отметинам на заборах

Об уровне воды в 2013 году можно узнать по отметинам на заборах

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Из-за паводка рыба плещется прямо за забором, дачники ставят сетки

Из-за паводка рыба плещется прямо за забором, дачники ставят сетки

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

ЛУЧШЕ УЕХАТЬ

Мониторинг гидрологической обстановки на острове идет постоянно. Обстановку на водоемах проверяют, в том числе и с помощью квадрокоптера. Вывод: низкие места острова Большой Уссурийский в воде, речушки и озера разливаются. Дачи на возвышенности пока сухие. Часть остановок теплоходов затоплена.

Некоторые остановки теплоходов затопило

Некоторые остановки теплоходов затопило

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Сотрудники МЧС предупреждают дачников о надвигающейся стихии и советуют покинуть угрожаемую зону. Но, как мы убедились, уезжать хотят не все. Спасатели остаются дежурить на островах.

Спасатели расклеивают памятки на островах

Спасатели расклеивают памятки на островах

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Отмечаются подтопления на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный. Здесь вода зашла на дачные участки, вышли из берегов внутренние озера и протоки. По мере прохождения дождевого паводка будут подтоплены пойменные участки местности и расположенные на них участки дорог, земельные участки, - сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения.

ОФИЦИАЛЬНО

Гидрологи уточнили прогноз по паводку. Гребень подойдет к Хабаровску 9-10 июля. Уровень Амура поднимется до отметок 460-480 сантиметров. Напомним, что отметка неблагоприятного явления (НЯ) - 450, а опасного (ОЯ) - 600 сантиметров.

Довольно быстро удалось отыскать наполовину затопленный огород

Довольно быстро удалось отыскать наполовину затопленный огород

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Под действие паводка попадают Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский, Комсомольский районы и Хабаровск. Под угрозой затопления низины в 27 населенных пунктах, в которых находятся 61 дом, более 600 дач и 33 дороги.

В Комсомольск «большая вода» придет 16-17 июля с отметками 500-600 сантиметров. Уровень НЯ - 450, ОЯ - 650 сантиметров.

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