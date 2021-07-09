Волна пришла: остров Большой Уссурийский медленно погружается под воду в Хабаровске

Хозяйка успела выкопать небольшую свеклу, а затопленные тыква, капуста и фасоль только начали цвести Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Гребень паводка из соседнего Приамурья подступил к Хабаровску. Уровень Амура у берегов краевой столицы на 9 июля поднялся на 12 сантиметров и составляет 456 сантиметров. В угрожаемой зоне находятся тысячи дач, низины и острова.

Дачникам проще лично проследить, как проходит паводок Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

С тем, как живет Хабаровск в условиях паводка, все более-менее понятно. Здесь тампонируют ливневки, разворачивают пункты временного размещения, устанавливают насосы. Но что происходит на островной части краевой столицы, ведь бушующий Амур постоянно топит Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, - оставалось загадкой.

Спасатели мониторят гидрологическую обстановку на островах постоянно Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Учитывая, что нынешнему паводку пророчат судьбу наводнения 2013 года, воображение рисовало разрушительные картинки событий восьмилетней давности с затопленными по крышу домами и дрейфующими туалетами. Чтобы увидеть реальную картину, корреспондент «КП»-Хабаровск» вместе с сотрудниками МЧС направился на один из островов, который находится в угрожаемой зоне.

Сотрудники МЧС предупреждают дачников о надвигающейся стихии и советуют покинуть угрожаемую зону Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

«ВСЕ ПЕРЕЖИВАЕМО»

Путь до Большого Уссурийского острова мы проделали на катере по Амуру. С реки открывается прекрасный вид на Хабаровск, к которому подбирается вода. Так, на городской набережной уже затопило прогулочные дорожки и места для релакса, а в районе «Броско Молла» досыпали песка на дамбе.

На первой же остановке спасатели рассказали, что наведываются на острова почти каждый день и катастрофического разгула стихии не наблюдали, но вода добралась до ряда дач. Довольно быстро удалось отыскать наполовину затопленный огород. Надел находится под уклоном, и та часть, что в низине, оказалась по колено под водой. Хозяйка успела выкопать небольшую свеклу, а затопленные тыква, капуста и фасоль только начали цвести.

Низкие места острова Большой Уссурийский в воде, речушки и озера разливаются Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Урожай на затопленных дачах уже не спасти Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Мой муж здесь родился, а я тут с двух лет, столько потопов этих видела! Возвращаемся сюда, как птицы в родное гнездо, - рассказала пенсионерка Ирина Владимировна. - Все это переживаемо. Если сгорит дотла, может, и будет не к чему возвращаться.

Пенсионерка не хочет покидать свой надел, говорит, что нельзя бросит то, во что вкладывался всю жизнь Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Соседний огород тоже подтоплен, но его хозяйке тяжелее - у нее корова. Когда приходит много воды, буренку отправляют повыше, в сарай. По словам дачницы, на остров бегут много людей: природа, тишина, свежий воздух. Они не хотят расставаться с огородами, которые возделывали всю жизнь. Им проще лично проследить, как проходит паводок, и в случае ЧП спасти имущество и урожай. Многие дачники подготовились к паводку: отгородились дамбой из мешков с песком и подняли вещи на верхние этажи.

По словам дачницы, на остров бегут много людей: природа, тишина, свежий воздух Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В памяти островитян живо воспоминание о разрушительном 2013-м. Об уровне воды в тот год можно узнать по отметинам на заборах, которые оставляла как стихия, так и сами люди. Но некоторые видят и плюс в паводке: рыба плещется прямо за забором (правда, ловить ее нельзя - это браконьерство), а после схода «большой воды» почва напитывается удобрениями.

Об уровне воды в 2013 году можно узнать по отметинам на заборах Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Из-за паводка рыба плещется прямо за забором, дачники ставят сетки Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

ЛУЧШЕ УЕХАТЬ

Мониторинг гидрологической обстановки на острове идет постоянно. Обстановку на водоемах проверяют, в том числе и с помощью квадрокоптера. Вывод: низкие места острова Большой Уссурийский в воде, речушки и озера разливаются. Дачи на возвышенности пока сухие. Часть остановок теплоходов затоплена.

Некоторые остановки теплоходов затопило Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Сотрудники МЧС предупреждают дачников о надвигающейся стихии и советуют покинуть угрожаемую зону. Но, как мы убедились, уезжать хотят не все. Спасатели остаются дежурить на островах.

Спасатели расклеивают памятки на островах Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Отмечаются подтопления на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный. Здесь вода зашла на дачные участки, вышли из берегов внутренние озера и протоки. По мере прохождения дождевого паводка будут подтоплены пойменные участки местности и расположенные на них участки дорог, земельные участки, - сообщил Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю по гражданской обороне и защите населения.

ОФИЦИАЛЬНО

Гидрологи уточнили прогноз по паводку. Гребень подойдет к Хабаровску 9-10 июля. Уровень Амура поднимется до отметок 460-480 сантиметров. Напомним, что отметка неблагоприятного явления (НЯ) - 450, а опасного (ОЯ) - 600 сантиметров.

Довольно быстро удалось отыскать наполовину затопленный огород Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Под действие паводка попадают Хабаровский, Амурский, Нанайский, Ульчский, Комсомольский районы и Хабаровск. Под угрозой затопления низины в 27 населенных пунктах, в которых находятся 61 дом, более 600 дач и 33 дороги.

В Комсомольск «большая вода» придет 16-17 июля с отметками 500-600 сантиметров. Уровень НЯ - 450, ОЯ - 650 сантиметров.

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