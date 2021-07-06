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Происшествия6 июля 2021 10:32

Засыпка затона и эвакуация в колледжи: как готовятся к наводнению в Хабаровске

Уровень Амура уже перевалил за четыре метра и не собирается останавливаться
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Затон у «Броско Молла» - одна из самых уязвимых точек краевой столицы

Затон у «Броско Молла» - одна из самых уязвимых точек краевой столицы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень паводка надвигается на Хабаровск. Уровень Амура у краевой столицы уже достиг отметки 412 сантиметров и продолжает расти. Хабаровск переходит на осадное положение и готовится к встрече «большой воды».

Во время паводка будут задействованы тысячи спасателей

Во время паводка будут задействованы тысячи спасателей

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В ближайшие двое суток у Хабаровска ожидается дальнейший подъем воды на 30–35 сантиметров. За ситуацией на реке наблюдают сразу с 13 гидропостов, – сказал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета регионального правительства по гражданской защите.

ОТСТОИМ

Затон у «Броско Молла» - одна из самых уязвимых точек краевой столицы. Обычно он используется как стоянка кораблей, а когда Амур мельчает, выступает в качестве отправной точки для дачных теплоходов. В затоне вместе с дамбой должен был появился понтон, который перекрывал бы вход. Что-то вроде двери. Однако пока оборудование не установлено, вход в затон - угроза для города.

Засыпка затона

Засыпка затона

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для защиты от наводнения в Хабаровске вход в затон решено засыпать песком. Предварительно из него вывели все корабли. Тяжелая техника несколько дней работает в районе торгового центра. В 2019 году на эти работы ушло тонны песка и более десяти миллионов рублей.

Чтобы «большая вода» не ворвалась в коллекторы и канализационную систему, в городе тампонируют ливневки и водопропускные трубы. Некоторые из них будут полностью заварены. Прорывавшуюся воду откачивают семь насосов. Если паводок захватит набережную, будет развернута водоналивная дамба.

При необходимости будет развернуты насосы

При необходимости будет развернуты насосы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Постепенно вода прибывает на острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где находятся огороды и пограничный пост. Те, кто не хочет или не может оставить свои наделы, пытаются спастись от наводнения мешками с песком, из которых строят дамбы.

В Хабаровске развернуто два пункта временного размещения (ПВР) на базе колледжей. Если из-за потопа пострадают люди, их эвакуируют сюда. ПВР оборудованы всем необходимым. Аналогичные пункты будут созданы во всех районах края, которые находятся под угрозой подтопления.

Дачников предупреждают об угрозе паводка

Дачников предупреждают об угрозе паводка

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

КОГДА ПРИДЕТ НАВОДНЕНИЕ

Пик паводка у Хабаровска ожидается 8-10 июля. В эти дни уровень воды в реке может подняться до 5-5,5 метра. Отметка неблагоприятного явления (НЯ) – 450, а опасного (ОЯ) – 600 сантиметров.

В городе тампонируют ливневки

В городе тампонируют ливневки

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске под угрозой подтопления 17 районов, десятки населенных пунктов и больше 1,5 тысячи приусадебных участков, две дороги. В Хабаровском районе под водой могут оказаться 12 жилых домов, 22 придомовых и 253 земельных участка, девять внутрипоселковых дорог.

Под наводнение может попасть более 1500 дач

Под наводнение может попасть более 1500 дач

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольск объявлен режим ЧС. Гребень паводка к городу Юности подойдет 14-16 июля. Уровень воды в Амуре составит 550-600 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления – 450, а опасного – 650 сантиметров. Здесь затампонируют или заварят часть переливных труб и укрепят самые низкие участки дамб, подготовлен запас песка. Под особый контроль взяты Комшоссе и реке Силинка в районе поселка Попова, где находятся важные объекты газо- и электроснабжения.

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО

Стихия очень коварна и может сыграть злую шутку с неподготовленными людьми. Чтобы быть готовыми к возможному приходу «большой воды», нужно знать и соблюдать правила безопасности.

В первую очередь - это, конечно, быть внимательными, сохранять бдительность, следить за прогнозами и не упускать из виду детей. В идеале лучше временно покинуть дачу или огород и не приезжать туда без крайней необходимости.

Если по каким-то причинам вы не хотите оставлять надел без присмотра, тогда стоит позаботиться об имуществе. Спасти все самое важное можно, подняв вещи на возвышенности или верхние этажи домов.

А вот туристам, рыбакам и охотникам советуют отложить рюкзаки и удочки подальше. Пока паводок не пройдет, а реки не вернутся в состояние покоя, отправляться на сплавы и в труднодоступные места не стоит.

Из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью немедленно звоните по номерам: «112» или «101».

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