Засыпка затона и эвакуация в колледжи: как готовятся к наводнению в Хабаровске

Затон у «Броско Молла» - одна из самых уязвимых точек краевой столицы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень паводка надвигается на Хабаровск. Уровень Амура у краевой столицы уже достиг отметки 412 сантиметров и продолжает расти. Хабаровск переходит на осадное положение и готовится к встрече «большой воды».

Во время паводка будут задействованы тысячи спасателей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В ближайшие двое суток у Хабаровска ожидается дальнейший подъем воды на 30–35 сантиметров. За ситуацией на реке наблюдают сразу с 13 гидропостов, – сказал Павел Листратенко, начальник отдела предупреждения ЧС комитета регионального правительства по гражданской защите.

ОТСТОИМ

Затон у «Броско Молла» - одна из самых уязвимых точек краевой столицы. Обычно он используется как стоянка кораблей, а когда Амур мельчает, выступает в качестве отправной точки для дачных теплоходов. В затоне вместе с дамбой должен был появился понтон, который перекрывал бы вход. Что-то вроде двери. Однако пока оборудование не установлено, вход в затон - угроза для города.

Засыпка затона Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для защиты от наводнения в Хабаровске вход в затон решено засыпать песком. Предварительно из него вывели все корабли. Тяжелая техника несколько дней работает в районе торгового центра. В 2019 году на эти работы ушло тонны песка и более десяти миллионов рублей.

Чтобы «большая вода» не ворвалась в коллекторы и канализационную систему, в городе тампонируют ливневки и водопропускные трубы. Некоторые из них будут полностью заварены. Прорывавшуюся воду откачивают семь насосов. Если паводок захватит набережную, будет развернута водоналивная дамба.

При необходимости будет развернуты насосы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Постепенно вода прибывает на острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где находятся огороды и пограничный пост. Те, кто не хочет или не может оставить свои наделы, пытаются спастись от наводнения мешками с песком, из которых строят дамбы.

В Хабаровске развернуто два пункта временного размещения (ПВР) на базе колледжей. Если из-за потопа пострадают люди, их эвакуируют сюда. ПВР оборудованы всем необходимым. Аналогичные пункты будут созданы во всех районах края, которые находятся под угрозой подтопления.

Дачников предупреждают об угрозе паводка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

КОГДА ПРИДЕТ НАВОДНЕНИЕ

Пик паводка у Хабаровска ожидается 8-10 июля. В эти дни уровень воды в реке может подняться до 5-5,5 метра. Отметка неблагоприятного явления (НЯ) – 450, а опасного (ОЯ) – 600 сантиметров.

В городе тампонируют ливневки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске под угрозой подтопления 17 районов, десятки населенных пунктов и больше 1,5 тысячи приусадебных участков, две дороги. В Хабаровском районе под водой могут оказаться 12 жилых домов, 22 придомовых и 253 земельных участка, девять внутрипоселковых дорог.

Под наводнение может попасть более 1500 дач Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Комсомольск объявлен режим ЧС. Гребень паводка к городу Юности подойдет 14-16 июля. Уровень воды в Амуре составит 550-600 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления – 450, а опасного – 650 сантиметров. Здесь затампонируют или заварят часть переливных труб и укрепят самые низкие участки дамб, подготовлен запас песка. Под особый контроль взяты Комшоссе и реке Силинка в районе поселка Попова, где находятся важные объекты газо- и электроснабжения.

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО

Стихия очень коварна и может сыграть злую шутку с неподготовленными людьми. Чтобы быть готовыми к возможному приходу «большой воды», нужно знать и соблюдать правила безопасности.

В первую очередь - это, конечно, быть внимательными, сохранять бдительность, следить за прогнозами и не упускать из виду детей. В идеале лучше временно покинуть дачу или огород и не приезжать туда без крайней необходимости.

Если по каким-то причинам вы не хотите оставлять надел без присмотра, тогда стоит позаботиться об имуществе. Спасти все самое важное можно, подняв вещи на возвышенности или верхние этажи домов.

А вот туристам, рыбакам и охотникам советуют отложить рюкзаки и удочки подальше. Пока паводок не пройдет, а реки не вернутся в состояние покоя, отправляться на сплавы и в труднодоступные места не стоит.

Из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью немедленно звоните по номерам: «112» или «101».

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